Comediante Trevor Noah demanda a hospital de Nueva York por negligencia

El comediante y presentador del programa satírico de televisión "The Daily Show", Trevor Noah , demandó a su médico y a un hospital de Nueva York por considerar que su negligencia le ha causado "lesiones permanentes, graves y serias", de acuerdo con la cadena CNN.

Noah, de nacionalidad sudafricana, sostiene que el Hospital For Special Surgery y el doctor que lo trató fallaron al no brindarle un diagnóstico adecuado para su enfermedad y no enviarlo a especialistas con la habilidad y el entrenamiento adecuados para tratar dicha enfermedad.