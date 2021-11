Detienen a director de instituto estatal de Guatemala por presunta corrupción

La detención de Samayoa Velásquez se dio en el marco del desarrollo de 36 allanamientos realizados por la Policía Nacional Civil en coordinación con la Fiscalía en al menos cuatro municipios del departamento central de Guatemala y uno más en el sureño Santa Rosa.

Las autoridades han confirmado que hay otros ocho detenidos por el mismo caso, en su mayoría trabajadores del instituto meteorológico, según medios locales.

De manera preliminar se conoce que el caso de corrupción se enmarca en una serie de compras anómalas en el Insivumeh por encima de 3,2 millones de dólares, en 2020.

El portavoz del Insivumeh, Emilio Barillas, dijo a Efe que la entidad aún no ha preparado un pronunciamiento oficial pues está "esperando que haya información del MP. No hemos sido notificados y nuestras instalaciones no han sido allanadas".

Barillas agregó que en cuanto el MP, que solo ha hecho pública la captura de Samayoa, "informe qué ha sucedido" con la captura de su director, entonces se emitirá una postura al respecto.

Según una investigación del diario guatemalteco La Hora, la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima "Outsoursing Total", que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.

Dicho partido es aliado al bloque oficialista Vamos por una Guatemala Diferente, que llevó en 2019 a la Presidencia al médico Alejandro Giammattei Falla.

Guatemala es, según índices de organismos internacionales, uno de los seis países más corruptos de Latinoamérica.

FUENTE: EFE