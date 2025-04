El papa Francisco aparece por sorpresa en la plaza de San Pedro

El pontífice argentino apareció en medio de plaza en silla de ruedas y con cánulas nasales de oxígeno, dos semanas después de su salida del hospital Gemelli de Roma.

Ante miles de cámaras y celulares, el jesuita bendijo a los fieles congregados en la plaza de San Pedro. Después saludó, uno a uno, a un puñado de personas situadas detrás del altar instalado en la plaza.

"Me emocionó mucho ver al Santo Padre porque no pensé que su estado de salud le permitiría venir a saludarnos", dijo a AFPTV la médica italiana Dora Moncada. "No lo esperábamos hasta que lo vi en la pantalla. No podía creerlo", añadió Janet Muchengwa, enfermera de Reino Unido.

Aunque el Vaticano ha informado de mejoras en los últimos días, la aparición pública del papa, la primera en el Vaticano desde su hospitalización el 14 de febrero, no había sido anunciada.

Su aparición llega dos semanas antes de Pascua, para la que no se ha confirmado su presencia, y tras semanas de especulaciones sobre el estado de salud del guía espiritual de los 1.400 millones de católicos.

"Está mejorando, está claro, y quiere que se vea", dijo a AFP una fuente del Vaticano, hablando bajo condición de anonimato.

"Todavía no está lo suficientemente en forma como para grabar un mensaje, pero sí lo suficiente como para dar un paso similar al de pacientes como él y mostrarse" en público, agregó.

En teoría, Francisco debe seguir una convalecencia de dos meses.

Los médicos le aconsejaron no realizar actividades públicas y abstenerse de cualquier contacto con los fieles, para limitar los riesgos de recaída.

