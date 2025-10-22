Estados Unidos realiza ataque contra lancha narcotraficante en el Pacífico

Las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque contra una supuesta lancha narcotraficante en aguas del océano Pacífico, con un saldo de dos personas muertas, informó este miércoles el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a través de su cuenta en la red social X .

De acuerdo con Hegseth, se trata del primer ataque de este tipo en el Pacífico desde que Washington inició, el 2 de septiembre, una campaña de ataques aéreos sin precedentes en la región.

Estados Unidos lanza ataque contra lancha narcotraficante en el Pacífico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981061320607924491&partner=&hide_thread=false Fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una supuesta lancha narcotraficante en aguas del Pacífico, con un balance de dos muertos, anunció este miércoles el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.



Es el primer ataque de este tipo en el Océano… pic.twitter.com/qw5R9l2aEB — Telemetro Reporta (@TReporta) October 22, 2025

“Había dos narcoterroristas a bordo de la embarcación durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ambos terroristas fueron asesinados y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, declaró el jefe del Pentágono. “Había dos narcoterroristas a bordo de la embarcación durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ambos terroristas fueron asesinados y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, declaró el jefe del Pentágono.

Las autoridades estadounidenses no detallaron la ubicación exacta del operativo ni la procedencia de la embarcación, aunque reiteraron que se trató de una acción dirigida contra actividades de narcotráfico internacional.

El hecho forma parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense por combatir redes criminales transnacionales que operan en el corredor marítimo del Pacífico, una zona utilizada frecuentemente para el tráfico de drogas hacia Norteamérica.

FUENTE: AFP