Hermanos Menéndez comparecen ante comisión por libertad condicional tras más de 30 años

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez, condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus padres en 1989, comparecerán esta semana ante una comisión judicial encargada de evaluar su solicitud de libertad condicional.
El juicio de los Menéndez fue uno de los primeros en ser retransmitidos por televisión y su historia volvió a ser noticia recientemente gracias a un documental y una serie de Netflix.
Tras más de tres décadas en prisión, los hermanos lograron una victoria legal en mayo de 2025, cuando la justicia estadounidense modificó los términos de su sentencia, permitiéndoles solicitar la libertad condicional ante la comisión del Departamento de Servicios de Correcciones y Rehabilitación de California.
Detalles del proceso del caso hermanos Menéndez
- La comisión, compuesta por dos o tres miembros, escuchará a los hermanos por videoconferencia desde su prisión en San Diego.
- Erik Menéndez, de 54 años, comparecerá este jueves, mientras que Lyle, de 57 años, lo hará el viernes.
- Deberán demostrar arrepentimiento y que no representan un peligro para la sociedad.
- Aunque se recomiende la libertad condicional, no saldrán inmediatamente de prisión.
- El proceso puede extenderse hasta cuatro meses, y el gobernador de California, Gavin Newsom, tendrá la decisión final.
Contexto del caso
El asesinato del empresario musical José Menéndez y su esposa Kitty Menéndez conmocionó a Estados Unidos en 1989. En ese momento, los hermanos, de 21 y 18 años, abrieron fuego contra sus padres mientras veían televisión, disparando varias veces y recargando para rematar a su madre.
El caso fue mediático desde sus inicios, y años después la defensa alegó abusos sexuales de su padre como justificación, generando un intenso debate sobre los motivos detrás del crimen. La solicitud de libertad condicional de los hermanos cuenta con el apoyo de su familia y de figuras públicas, incluyendo a Kim Kardashian.