Hermanos Menéndez comparecen ante comisión por libertad condicional tras más de 30 años

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez , condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus padres en 1989, comparecerán esta semana ante una comisión judicial encargada de evaluar su solicitud de libertad condicional.

El juicio de los Menéndez fue uno de los primeros en ser retransmitidos por televisión y su historia volvió a ser noticia recientemente gracias a un documental y una serie de Netflix.

Tras más de tres décadas en prisión, los hermanos lograron una victoria legal en mayo de 2025, cuando la justicia estadounidense modificó los términos de su sentencia, permitiéndoles solicitar la libertad condicional ante la comisión del Departamento de Servicios de Correcciones y Rehabilitación de California.

Detalles del proceso del caso hermanos Menéndez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958546283414552777&partner=&hide_thread=false Los hermanos Lyle y Erik Menéndez, en prisión por asesinar a sus padres en 1989, comparecerán a partir de este jueves ante una comisión judicial encargada de evaluar su solicitud de libertad condicional.



Los hermanos fueron condenados a prisión perpetua sin derecho a libertad… pic.twitter.com/k1xgmJIo0N — Telemetro Reporta (@TReporta) August 21, 2025

La comisión, compuesta por dos o tres miembros, escuchará a los hermanos por videoconferencia desde su prisión en San Diego.

Erik Menéndez, de 54 años, comparecerá este jueves, mientras que Lyle, de 57 años, lo hará el viernes.

Deberán demostrar arrepentimiento y que no representan un peligro para la sociedad.

Aunque se recomiende la libertad condicional, no saldrán inmediatamente de prisión.

El proceso puede extenderse hasta cuatro meses, y el gobernador de California, Gavin Newsom, tendrá la decisión final.

“Durante más de 35 años, han demostrado una evolución constante. Han asumido toda la responsabilidad de sus actos”, señaló la Justice for Erik and Lyle Coalition, grupo de apoyo que incluye a miembros de su familia. “Durante más de 35 años, han demostrado una evolución constante. Han asumido toda la responsabilidad de sus actos”, señaló la Justice for Erik and Lyle Coalition, grupo de apoyo que incluye a miembros de su familia.

Contexto del caso

El asesinato del empresario musical José Menéndez y su esposa Kitty Menéndez conmocionó a Estados Unidos en 1989. En ese momento, los hermanos, de 21 y 18 años, abrieron fuego contra sus padres mientras veían televisión, disparando varias veces y recargando para rematar a su madre.

El caso fue mediático desde sus inicios, y años después la defensa alegó abusos sexuales de su padre como justificación, generando un intenso debate sobre los motivos detrás del crimen. La solicitud de libertad condicional de los hermanos cuenta con el apoyo de su familia y de figuras públicas, incluyendo a Kim Kardashian.