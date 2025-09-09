Padre fugitivo abatido en Nueva Zelanda tenía escondite en el bosque con armas y municiones

El fugitivo Tom Phillips, quien permaneció prófugo durante casi cuatro años junto a sus hijos, fue abatido en un tiroteo por la policía de Nueva Zelanda en la región montañosa de Waikato, en la Isla Norte.

De acuerdo con las autoridades, Phillips había construido un escondite en el bosque donde almacenaba armas de fuego, municiones y dos cuatrimotos rojas, lo que le permitió evadir la captura durante tanto tiempo.

Padre fugitivo abatido en Nueva Zelanda tenía escondite

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965487872699715787&partner=&hide_thread=false El padre fugitivo asesinado en un tiroteo por la policía de Nueva Zelanda tras casi cuatro años de permanecer prófugo con sus hijos, mantenía un escondite en el bosque repleto de armas de fuego y municiones, según informó la policía este martes.



Los días de fugitivo de Tom… pic.twitter.com/D6B9fxwJQb — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2025

El Comisionado de Policía, Richard Chambers, explicó que la familia se mantenía en constante movimiento, lo que complicaba su localización. Además, las operaciones se realizaron con extrema cautela debido a que Phillips era considerado armado y peligroso.

“Nos hemos tomado más de cuatro años para considerar la mejor manera de abordar la situación”, afirmó Chambers. “Sabíamos que alcanzar una conclusión pacífica sería un gran desafío”. “Nos hemos tomado más de cuatro años para considerar la mejor manera de abordar la situación”, afirmó Chambers. “Sabíamos que alcanzar una conclusión pacífica sería un gran desafío”.

La policía detalló que la movilidad de Phillips y sus hijos fue clave para mantenerse ocultos en la zona boscosa durante años.

FUENTE: AFP