Nueva Zelanda Internacionales -  9 de septiembre de 2025 - 14:17

Padre fugitivo abatido en Nueva Zelanda tenía escondite en el bosque con armas y municiones

Tom Phillips, fugitivo durante casi cuatro años con sus hijos, fue abatido en un tiroteo en Nueva Zelanda. Ocultaba armas y municiones en un bosque.

Padre fugitivo abatido en Nueva Zelanda tenía escondite

Padre fugitivo abatido en Nueva Zelanda tenía escondite

@AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El fugitivo Tom Phillips, quien permaneció prófugo durante casi cuatro años junto a sus hijos, fue abatido en un tiroteo por la policía de Nueva Zelanda en la región montañosa de Waikato, en la Isla Norte.

De acuerdo con las autoridades, Phillips había construido un escondite en el bosque donde almacenaba armas de fuego, municiones y dos cuatrimotos rojas, lo que le permitió evadir la captura durante tanto tiempo.

Padre fugitivo abatido en Nueva Zelanda tenía escondite

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965487872699715787&partner=&hide_thread=false

El Comisionado de Policía, Richard Chambers, explicó que la familia se mantenía en constante movimiento, lo que complicaba su localización. Además, las operaciones se realizaron con extrema cautela debido a que Phillips era considerado armado y peligroso.

“Nos hemos tomado más de cuatro años para considerar la mejor manera de abordar la situación”, afirmó Chambers. “Sabíamos que alcanzar una conclusión pacífica sería un gran desafío”. “Nos hemos tomado más de cuatro años para considerar la mejor manera de abordar la situación”, afirmó Chambers. “Sabíamos que alcanzar una conclusión pacífica sería un gran desafío”.

La policía detalló que la movilidad de Phillips y sus hijos fue clave para mantenerse ocultos en la zona boscosa durante años.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Crisis en Nepal: manifestantes incendian el Parlamento tras dimisión del primer ministro

Congreso estadounidense obtiene dibujo que supuestamente Donald Trump le regaló a Epstein por su cumpleaños

Capturan a cinco personas en Colombia por falsificación y venta de dinero en redes sociales

Recomendadas

Más Noticias