Nicolás Maduro reta a gobernadora de Puerto Rico tras despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , lanzó este martes una dura advertencia a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, a raíz del despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera. Aquí la van a esperar las mujeres venezolanas", expresó Maduro durante una entrevista con el canal ruso RT en el programa Conversando con Correa, conducido por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

El mandatario aseguró que el pueblo puertorriqueño no aceptará que su territorio sea convertido en una base militar contra “sus hermanos de Sudamérica y el Caribe”.

Nicolás Maduro exhortó a Jenniffer González a encabezar una “invasión”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, a liderar personalmente una posible "invasión" contra su país, luego de que la mandataria confirmara que EE. UU. seguirá enviado aviones a la isla como parte del despliegue… pic.twitter.com/8YQQbRo8tG — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2025

En la víspera, González había confirmado que continuarán las maniobras militares de EE. UU. en Puerto Rico, incluyendo el arribo de aviones F-35 y más equipos, como parte del “mensaje directo” de Washington a Maduro de que “no se le va a pasar una más”.

La gobernadora subrayó que el Gobierno de Puerto Rico está comprometido en la lucha contra el narcotráfico, aunque no precisó la duración del despliegue ni el número de tropas involucradas.

El domingo, cientos de manifestantes protestaron frente a la Base Aérea Muñiz en San Juan contra la presencia militar estadounidense y la posible reactivación de antiguas bases en la isla.

Actualmente, Estados Unidos mantiene desplegados ocho barcos con misiles y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe, mientras que Caracas ha respondido con el alistamiento de milicianos, refuerzo de buques y presencia militar en cinco regiones estratégicas del país, de acuerdo con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

FUENTE: EFE