Nicolás Maduro reta a gobernadora de Puerto Rico tras despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó este martes una dura advertencia a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, a raíz del despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
El mandatario aseguró que el pueblo puertorriqueño no aceptará que su territorio sea convertido en una base militar contra “sus hermanos de Sudamérica y el Caribe”.
Nicolás Maduro exhortó a Jenniffer González a encabezar una “invasión”
En la víspera, González había confirmado que continuarán las maniobras militares de EE. UU. en Puerto Rico, incluyendo el arribo de aviones F-35 y más equipos, como parte del “mensaje directo” de Washington a Maduro de que “no se le va a pasar una más”.
La gobernadora subrayó que el Gobierno de Puerto Rico está comprometido en la lucha contra el narcotráfico, aunque no precisó la duración del despliegue ni el número de tropas involucradas.
El domingo, cientos de manifestantes protestaron frente a la Base Aérea Muñiz en San Juan contra la presencia militar estadounidense y la posible reactivación de antiguas bases en la isla.
Actualmente, Estados Unidos mantiene desplegados ocho barcos con misiles y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe, mientras que Caracas ha respondido con el alistamiento de milicianos, refuerzo de buques y presencia militar en cinco regiones estratégicas del país, de acuerdo con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
FUENTE: EFE