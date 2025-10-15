Vaticano Internacionales -  15 de octubre de 2025 - 10:47

Papa León XIV recibe caballo purasangre como regalo benéfico

El papa León XIV recibió un caballo purasangre de 12 años, llamado Proton, como regalo para subastarlo con fines benéficos, informó el Vaticano.

AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El papa León XIV, aficionado a la equitación, recibió este miércoles un caballo purasangre de 12 años como regalo de un fiel propietario de una yeguada en Polonia, informó el Vaticano.

El caballo, bautizado Proton, fue entregado con el propósito de subastarlo con fines benéficos, según comunicó el servicio de prensa de la Santa Sede. Las imágenes oficiales muestran al papa caminando junto a Proton, sujetándolo por las riendas y posando sonriente durante su audiencia general en el Vaticano.

El feligrés Andrzej Michalski, dueño de la yeguada, explicó que se inspiró en las fotos del papa montando a caballo en Perú, donde Robert Francis Prevost fue misionero durante unos 20 años. “Se me ocurrió regalarle un magnífico caballo árabe, digno, ya que el blanco se asocia con la sotana papal”, señaló. “El papa estaba encantado con el regalo”, añadió.

El Vaticano recordó que los papas suelen recibir numerosos obsequios, muchos de los cuales se subastan con fines benéficos. Durante sus 12 años de pontificado (2013-2025), el papa Francisco recibió entre otros regalos dos burros y un Lamborghini con los colores del Vaticano.

