Parque de energía renovable en Khavda impulsa la expansión de proyectos limpios en India

Khavda será el parque híbrido de energía renovable más grande del mundo.

En la región de Khavda, en el estado de Gujarat (India), avanza uno de los proyectos de energía limpia más grandes del mundo: un parque de energía renovable que combina la solar y eólica.

A medida que se extiende su capacidad y crecimiento, este proyecto no solo impulsa inversiones en energías verdes, sino que también llama la atención por su escala y las cifras que ya se están logrando en el lugar.

Khavda será el complejo de energía limpia más grande del planeta.

Un parque híbrido de energía con metas gigantes

El Parque de Energía Renovable de Khavda, también conocido como Gujarat Hybrid Renewable Energy Park, se desarrolla como uno de los complejos de energías limpias más grandes del mundo. El proyecto tiene como meta alcanzar 30 gigavatios (GW) de capacidad instalada, combinando energía solar y eólica, una vez que esté finalizado.

El parque está ubicado en el distrito de Kutch, en el estado de Gujarat, sobre un extenso terreno que aprovecha las condiciones favorables de viento y radiación solar de la región para generar electricidad a gran escala.

Hasta mediados de 2025, ya se habían puesto en operación varios miles de megavatios de capacidad, incluidos cientos de megavatios adicionales en proyectos solares y eólicos desarrollados por distintas empresas dentro del complejo. Este avance representa un paso clave en el plan de consolidar una fuente de energía limpia que contribuya de manera significativa a la matriz energética regional.

Avances, producción operacional y crecimiento continuo

Adani Green Energy Limited, la empresa líder del proyecto, ya ha puesto en operación una parte significativa de la capacidad solar del parque: 1.000 MW entraron en funcionamiento en menos de un año desde el inicio de los trabajos en Khavda, lo que implicó la instalación de millones de módulos solares.

Estos primeros avances reflejan el fuerte impulso hacia la producción de energía limpia, con el objetivo de generar miles de millones de unidades eléctricas al año, suficientes para abastecer a millones de hogares.

Además, parte de la infraestructura incorpora tecnologías avanzadas, como sistemas robotizados de limpieza de paneles sin uso de agua, diseñados para aumentar la eficiencia en zonas áridas. Una vez completada su construcción, prevista para mediados de la década, Khavda podría consolidarse como un referente global en energías renovables.