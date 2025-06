Putin condena ataques contra Irán pero evita ofrecer ayuda militar a Teherán

Aunque expresó solidaridad con el pueblo iraní, Putin no ofreció públicamente apoyo militar a Teherán, a pesar de los lazos estratégicos entre ambos gobiernos.

"Una agresión no provocada contra Irán que no tiene ningún fundamento ni justificación", declaró el mandatario ruso en el Kremlin, en una intervención transmitida por la televisión estatal.

Escalada en Medio Oriente

Las declaraciones de Putin se producen tras los bombardeos estadounidenses del fin de semana contra instalaciones nucleares en Irán, y los ataques israelíes que se han mantenido desde hace once días. En respuesta, Irán atacó territorio israelí y una base estadounidense en Catar, considerada la mayor instalación militar de EE.UU. en la región.

"Nos esforzamos por brindar nuestra ayuda al pueblo iraní", añadió Putin, aunque sin precisar si esa ayuda incluirá asistencia militar directa.

Silencio sobre apoyo militar, en medio de acusaciones

El encuentro ocurre mientras países occidentales acusan a Irán de haber suministrado drones explosivos a Rusia, los cuales han sido utilizados por Moscú en su ofensiva militar en Ucrania. No obstante, Rusia no ha confirmado públicamente dicha cooperación armamentista con Irán.

Putin se limitó a destacar la importancia de dialogar y buscar una salida conjunta a la creciente tensión en Oriente Medio, sin comprometer una postura militar clara.

FUENTE: AFP