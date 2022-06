Sondeo en EE. UU. revela divisiones acerca de ley para igualdad

Associated Press

Según el sondeo realizado por The Associated Press, el Centro NORC para Estudios de Asuntos Públicos y el Museo Nacional de Historia de las Mujeres , la mayoría de los adultos en Estados Unidos considera que se han logrado avances hacia la igualdad de género desde 1972. Ese fue el año en que el Congreso aprobó la ley llamada Title IX, que prohíbe la discriminación por género en el campo educativo.

Sin embargo, la población está dividida en torno a cuánto progreso se ha logrado y en qué áreas de la sociedad.

Poco sorprenderá que algunas de las divisiones más profundas se dieron entre hombres y mujeres: El 61% de los hombres dice que se ha avanzado mucho hacia la igualdad de género, mientras que el 37% de los mujeres coincide con eso, según el sondeo.

Entre las mujeres el 50% opina que se ha logrado algo de avance en esa área y un 13% opina que se ha avanzado poco o nada.

La ley, que es de apenas una sola oración, fue aprobada en una época de varias leyes relativas a la igualdad de derechos y particularmente buscaba ampliar las protecciones para las mujeres en el mundo de la educación. Hoy en día es mejor conocida por su impacto en el mundo del deporte y en la lucha contra el acoso y la agresión sexual.

En momentos en que se cumple el 50mo aniversario de la legislación, la mayoría de los estadounidenses alberga una opinión positiva hacia la medida. Un 63% la apoya, con mayorías tanto entre hombres como mujeres. Apenas un 5% dijo no apoyarla y el resto dijo ser neutro o que no estaba seguro.

Sin embargo, entre la población estadounidense, hay varias diferencias de opinión en torno a qué avances se ha logrado con la ley.

Además de los hombres, entre los republicanos también la mayoría dice que se ha logrado muchos avances, con un 65%. Entre los demócratas, el porcentaje es de 39%.

Entre las mujeres, las de 50 años o más tienden a pensar que se ha logrado grandes avances en ciertas áreas como el liderazgo o en las oportunidades de empleo y de educación.

Según la encuesta, los estadounidenses estiman que el impacto de Title IX se ha sentido en unas áreas más que en otras. Más de la mitad opina que ha tenido un impacto positivo en las oportunidades de mujeres en el mundo deportivo y una proporción similar dice lo mismo sobre oportunidades educativas en general.

Sin embargo, apenas un 36% opina que la ley ha ayudado a combatir el acoso sexual en las escuelas y un 31% opina que ha tenido un impacto positivo en proteger de la discriminación a estudiantes LGBTQ.

Al mismo tiempo, hay señales de que no toda la población entiende la ley completamente. Un tercio de los encuestados dijo no estar seguro de si Title IX les ha afectado en lo personal y una cuarta parte no estaba seguro del impacto de la ley en otras áreas.

La ley a veces es malentendida debido a que su aplicación es sumamente amplia, dijo Shiwali Patel, asesora de National Women’s Law Center. Además del impacto que tiene sobre el mundo del deporte, ha sido usada para evitar discriminación en las admisiones a las universidades, en el otorgamiento de asistencia financiera, en alojamiento de estudiantes y en el empleo, entre otras áreas.

FUENTE: Associated Press