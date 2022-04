Tormentas en Arkansas derriban árbol que mata a mujer

Associated Press

Un posible tornado arrancó los tejados de las casas de una comunidad de viviendas públicas y salpicó de escombros los coches el miércoles por la noche en el condado rural de Greene, Alabama, a unos 145 kilómetros (90 millas) al suroeste de Birmingham. Billy Hicks, que vive en la zona, dijo a WBMA-TV que estaba acostado cuando escuchó una ráfaga de viento que duró únicamente unos segundos.

“Me levanté de un salto y me puse la ropa, me puse los zapatos cuando todo terminó. Me acerqué a la puerta lateral y miré al otro lado de la calle. Supe que algo había impactado todas estas casas”, comentó Hicks, que se subió a su auto para buscar a los vecinos.

Las autoridades recorrieron la zona y no encontraron a nadie herido, dijo Zac Bolding, de los Servicios Médicos de Emergencia del condado de Greene.

“La mayoría de las personas con las que hablamos mientras hacíamos una búsqueda casa por casa explicaron que estaban en su baño o en un pasillo interior, así que estaban escuchando esas advertencias. Sin eso creo que habríamos estado ante una situación muy diferente”, agregó.

En cuanto al deceso en Arkansas, la mujer murió cuando un árbol se derrumbó sobre su casa en Rison poco después de las 16:30 del miércoles, inmovilizándola en el sofá, informó Stephen McClellan, coordinador de manejo de emergencias del condado de Cleveland. Rison está a unas 55 millas (90 kilómetros) al sur de Little Rock.

La advertencia de ventiscas del Servicio Meteorológico Nacional para gran parte del estado y secciones más pequeñas de Dakota del Sur y Montana seguía vigente el jueves. Más de 30 centímetros (1 pie) de nieve ha caído en Bismarck con cerca de 61 centímetros (2 pies) en Dickinson y Glenburn.

