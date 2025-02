Zelenski bloquea acuerdo con Estados Unidos sobre recursos mineros

Contenido relacionado: Presidencia de Estados Unidos veta a AP del despacho oval y del Air Force One por tiempo indefinido

Zelenski bloquea acuerdo con Estados Unidos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este sábado que bloqueó un acuerdo propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para dar acceso a Estados Unidos a los recursos mineros estratégicos, ya que afirmó que éste no incluye "garantías de seguridad" para… pic.twitter.com/2OAWKsK8mm — Telemetro Reporta (@TReporta) February 15, 2025

Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Zelenski explicó que la propuesta no incluye garantías de seguridad para Ucrania, lo que llevó a su decisión de no autorizar a los ministros a firmarlo.

"No autoricé a los ministros a firmar el acuerdo porque no está listo. En mi opinión, no nos protege", declaró el mandatario, agregando que cualquier convenio de este tipo debe estar vinculado a compromisos de seguridad para su país.

FUENTE: AFP