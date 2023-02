JUEGOS DEL DESTINO | Raci le juega sucio a Mahir

Alican le regala un detalle a la hija de Zahide

Zahide llegó en el momento en que lo abrazaba y le daba las gracias por el detalle, lo amenazó y le exigió que no se volviera a acercar a su hija.

Después, le dijo a la madre de Alican que no iba a permitir que estén juntos y todos se quedaron impresionados con su actitud.

Llega a la mansión la amiga de Asiye

Mientras discutían lo que acababa de pasar con Alican, llegó Meral, la mejor amiga de Asiye; Raci, al verla se quedó muy impresionado y Zahide se sintió incómoda.

Alican decide irse lejos

Luego de lo que le pasó, Alican les dijo a sus padres que prefería irse a estudiar lejos, se sintió muy mal ante las ofensas de Zahide y además, se dio cuenta que su hija no lo quiere, porque ella en medio de la discusión, aseguró que lo quiere como a un hermano y eso lo desilusionó.

Cemal ve a Meral y se pone nervioso

Cemal bajó a cenar y se quedó sin palabras al ver a Meral en la misma mesa, tuvo que disimular sus nervios y ella su rabia por no reclamarle por haber abandonado a Asiye.

Durante la conversación con todos en la mesa, Helin dijo que Cemal también es de Amasya, por lo que de una vez todos quedaron en silencio.

Despiden a Alican

Alican se fue a estudiar a otra ciudad, por lo que sus tíos, su abuela y sus padres lo despidieron con mucha tristeza, pero deseándole lo mejor.

Cemal le compra un regalo a Nergis

Llegó el día del cumpleaños de Nergis y Cemal le compró un regalo, un carrusel musical.

Raci le juega sucio a Mahir

Era una junta importante y la empresa estaba poniendo en juego una importante licitación, pero, Raci le tendió una trampa a Mahir y lo culpó de haber revelado la cifra de la empresa y que por ende, perdieran la licitación.

El padre de Mahir estaba furioso al conocer los resultados y estando en la mansión le reclamó y le dijo que era el culpable, él le aseguró que no había sido y que no quería su dinero, que se iba de la mansión y en ese momento, Cemal no pudo guardar silencio y reveló que todo fue un plan de Raci.

Raci quedó sin palabras y su padre estalló furioso, le dijo que se fuera de la casa y que no lo quería ver en la empresa más nunca.

