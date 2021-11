LA DESALMADA | Fernanda no quiere que Rafael la toque

César le dice a Fernanda que tiene que hacer planes, pero ella le dice que Isabella está embarazada de Rafael . Ahora tiene que poner cara de imbécil, no sabe todo lo que ha sufrido. César lamenta que tenga que estar allí, con Octavio . Fernanda llora porque Isabella seguirá metida en su vida. César trata de consolarla y calmar sus emociones, trata de que recuerde el plan. Fernanda no sabe si podrá soportar todo lo que viene, piensa que es muy injusto.

Edgar intenta convencer a una empleada para que saque algunas cosas de la empacadora, ella no quiere involucrarse, pero él insiste. Luego llama a Octavio porque lo detuvieron. Octavio le pide que no hable con nadie. Luego llega al lugar, y un medio intenta averiguar sobre ello. Octavio le dice que Edgar actuó sin la autorización de él y tendrá que pagar con la ley. Octavio luego le menciona a Edgar que se encargará de todo, le pide que se eche la culpa, que él resolverá.

Octavio le cuestiona a Julia si a ella se le ocurrió lo del embarazo, espera que sea cierto, porque no quiere un engaño de todo. Julia piensa que eso ayudaría a separar a Rafael de Fernanda.

Panchita le pide a Piero que mate al conejo para que le permita dejarle ser novia de María, pero él se niega.

Rafael le comenta a Octavio que, a pesar de su reacción por amor, la noticia le afecta. Rafael estaba pensando que le ilusiona tener un hijo. Octavio le menciona que estuvo ilusionando cuando supo que Leticia estaba embarazada. Lloró mucho cuando nació, ese momento es maravillo.

Carmelo le dice a Rigoberto que Isabella nunca fue para él, espera que no haga ninguna burrada.

Fernanda habla con Juana y le dice que se siente confundida, que Isabella tenía pruebas de ese embarazo. Fernanda le recuerda que después de desenmascarar a Octavio, tendría una vida con Rafael. Juana piensa que podría entenderla, pero era difícil que le perdonara.

Rafael le pregunta a Fernanda si quiere hablar. Fernanda le grita que no es sólo un bebé, es su hijo, un inocente que no tiene nada que ver. Quería que su primer hijo fuera juntos. Fernanda cree que todo es una ilusión, le pide que no vuelva a tocarla. Rafael le dice que no lo hizo a propósito, y pasó antes que estuvieran juntos. Ella lo sabe, pero ahora se cuestiona si todo tiene sentido. Estuvo pensándolo y se va a sentir muy mal cada vez que vea al bebé en sus brazos. Rafael le recalca que a pesar de que quiere al bebé, no significa que estará con Isabella. Fernanda le hace la comparación si ella estuviera embarazada de César. Tomó una decisión, le pide que no vuelva a tocarla.