LA DESALMADA | Isabella se asombra al estar embarazada

Julia visita a Octavio aprovechando que Leticia se fue. Está para felicitarlo por ser el futuro el alcalde. Octavio la detiene y le pide que ofrezca disculpas. Julia admite que él no se metería con Fernanda y menos estar en contra de su hijo, además la tiene a ella para complacerlo en todo. Germán le dice a Isabella que no quiere que sigan las mentiras con Rafael. Isabella dice que no se siente muy bien, Rafael se ofrece a llevarla a hacerse un ultrasonido. Germán está de acuerdo para que no salgan de duda.

Isabella llama a Julia; Germán se da cuenta y sabe que quiere saber cómo engañar a Rafael con el doctor. No quiere que se humille más y le diga la verdad a Rafael.

Ángela visita a Rigoberto, él cree que Isabella sí lo ama, y que luego se casarán. Ángela no quiere que le siga viendo la cara de idiota, lo ha usado todo el tiempo. Ella lo ama por cómo es y con lo que tiene. Rigoberto le dice que la quiere como amiga. Ángela dice que lo ama sin esperar nada a cambio y espera que algún día lo recuerde.

Julia le dice a Fernanda que con ella no tiene que fingir, porque de seguro le dan celos que su hija vas a tener un hijo con Rafael. Fernanda le responde que no está molesta porque ella cuando tenga su hijo, le enseñará a trabajar, no le importa que sea el primogénito. Fernanda le dice que no anduvo de arrastrada. Fernanda le avisa que se involucrará como madrastra, tanto en la casa como en la ropa para el bebé.

Clara está preocupada por la cena con David y sus padres. Cuando Clara está a punto de contar su verdad, Sandra dice que ella es huérfana. Piensan que es el motivo perfecto para que hable de ello.

Germán le reclama a Julia lo que hacen, quieren que paren esta locura y que detengan todo porque no quiere que paren en la cárcel por eso. Quiere decirle a Octavio la verdad.

Isabella esta nerviosa por el ultrasonido. El doctor le confirma a Isabella que está su bebé allí. Isabella no puede con el asombro. Isabella dice que no tiene la idea de todo lo que ha pasado.

César visita a Fernanda. Juana sabe que está para seguir con el plan de Octavio. Fernanda quiere aprender a defenderse.

Leticia le preocupa Julia, por cómo estaba peleando con Germán. Ella quiere a ambos, Julia piensa que él es el culpable de todo. Julia sale de nuevo y se disculpa con Germán, piensa que no debió portarse así, tiene miedo de perderlo todo de nuevo. No sabe de qué vivirán, que lo echaran de la casa. Germán no se prestará para esa locura, deben enfrentarlo y enseñarle a Isabella que lo que hacen tiene consecuencias.