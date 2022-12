LA MADRASTRA | Marcia y Esteban pasan la noche juntos

Marcia fue a la casa de Celia, con la idea de conversar con ella y aclararle que ella no tiene nada con Omar.

Al principio, Celia le dijo que ella no podía volver al trabajo y mucho menos vivir con la ilusión de algo imposible; pero Marcia le aseguró que se ha dado cuenta que Omar siente algo especial por ella y que ella lo ve como a un hijo.

Marcia le recomendó confiar en ella misma y convencerse de que puede ser la mujer ideal para Omar.

Bettina le reclama a Donato

Bettina se puso muy mal porque Donato no le avisó que no llegaría a su cita, ella ahora está enamorada, se entregó a él y no entiendo el por qué de su ausencia.

Él le pidió que se calmara y que no llorara, la volvió a manipular y la invitó a cenar.

Omar cena en la casa de Esteban

Omar fue a cenar en la casa de Esteban y al llegar le reveló a Lucía que fue Marcia quien organizó la cena en su casa para que ella pudiera reconciliarse con Pablo.

Marcia y Esteban están juntos

Marcia le dijo a Esteban que no tenía problema con que compartieran la cama, él aceptó y ella sólo lo miró fijamente y lo besó. Estuvieron juntos pero a la mañana siguiente ya se había ido a la oficina.

Lucrecia soborna a médico

Luego de conseguir una muestra del cabello de Omar, Lucrecia fue a una institución, donde mandó a hacer un examen de ADN de Omar y de Lucía, con la intención de alterar los resultados y dar con que ambos resulten ser hijos de Nicolás.

Celia cambia de look

Celia cambió su look gracias a la ayuda de Marcia y sorprendió a Omar al regresar a la empresa. Le dijo que estaba dispuesta a reconsiderar su renuncia si se le aumentaba el salario y pasaba a ser su asistente, en lugar de su secretaria.

