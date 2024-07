Ashlany Gómez a Polo Polo: 'Bajo qué argumento se justifica si tiene 9 meses sin hacerle frente...'

La madre de Noah Paola y ex de Polo Polo, hizo declaraciones contundentes en el "post" de La Mordida, cuestionando la postura pública de Polo: "Bajo qué argumento se justifica si tiene 9 meses sin hacerle frente a su responsabilidad… pero aun así prefiere mentir públicamente que todo está en orden sin mostrar prueba alguna", destacó. ¡Fuerte!

Marlon Polo habló alto y claro en ese live: "Yo no he expuesto a mi hija, yo no he hablado mal de la madre", dijo, respondiendo así a las críticas en redes sociales. Expresó su frustración por el prolongado proceso legal y admitió su desconocimiento en ciertos aspectos legales que son muy cruciales.

Hizo un llamado a la aplicación justa de la ley, enfatizando que está dispuesto a cumplir con sus responsabilidades como padre: "La ley se va a encargar si el padre está haciendo mal", dijo, dejando claro que su objetivo no es quitarle la niña a la madre.

Ashlany Gómez fue visitada por una trabajadora social

Recordemos que Ashlany recibió la visita de una trabajadora social en su casa como parte de ese proceso y destacó que cuando todo terminará ella entonces hablará de este casi embarazo (refiriéndose al tiempo de espera de esta batalla legal).