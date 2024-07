Polo Polo habla claro y defiende su rol como padre: 'No mencionen a mi hija, no la comparen'

Durante la transmisión en vivo, Polo Polo se mostró visiblemente afectado, pero decidido a clarificar su postura frente a las acusaciones y los retos legales que ha enfrentado en los últimos meses. "Yo no he expuesto a mi hija, yo no he hablado mal de la madre", enfatizó con firmeza, respondiendo a las críticas que ha recibido en redes sociales.

El también modelo y bailarín expresó su frustración ante la situación, explicando: "Me cansé porque pienso y entendí que mi hija va creciendo y este problema va a seguir". Aseguró que, a pesar de los meses difíciles, ha tratado siempre de ser responsable y mantener la dignidad en su rol como padre.

"No mencionen a mi hija, no la comparen. No estoy exponiendo a mi hija", reiteró con vehemencia, pidiendo respeto hacia la privacidad de Noah en medio del conflicto mediático y legal que rodea su situación familiar.

Polo compartió su experiencia personal en el proceso judicial, admitiendo desconocimiento en ciertos aspectos legales: "Yo antes tenía miedo de no ver a mi hija. No sabía que para salir del país yo tenía que firmar...", destacó e invitó a los demás padres a instruirse para así hacer valer sus derechos.

Polo Polo hizo un llamado a aplicar la ley

Finalmente, hizo un llamado a la aplicación justa de la ley: "La ley se va a encargar si el padre está haciendo mal", dijo y si no cumple, pues preso va. Con estas palabras buscó poner fin a especulaciones y aclarar su postura frente a un tema tan sensible como la custodia y el cuidado de su hija.

Este live no solo ha generado una fuerte reacción entre sus seguidores y detractores en las redes sociales, sino que también ha avivado el debate sobre los derechos y responsabilidades de los padres en situaciones legales complejas como la que enfrenta Polo Polo.

No le quiere quitar a la niña

Polo dejó claro que la visita de la trabajadora social a la casa de Ashlany no tiene nada que ver con querer quitarle la niña. "Por ahí dicen eso, pero eso no es así", enfatizó Polo.

Destacó que está claro de que un niño representa muchos gastos, pero "uno quiere ayuda, cómo se hace si la otra parte afecta también", contó.