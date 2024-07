Ashlany Gómez fue visitada por trabajadora social; Polo Polo piensa que el tema con niños no se debe exponer

A través de las historias de Instagram de Ashlany dio a conocer con imágenes y videos que fue visitada por una trabajadora social del Órgano Judicial. "El caso: los tribunales aún no acaba", destacó con el video de su hija en el cuarto.

Además, prometió contar toda su experiencia con este tema una vez acabe el proceso. "Perdemos días de trabajo por entrevistas y citaciones al juzgado. He calculado unos 4 días de permiso. Hasta el momento", explicó Ashlany.

Y por ahí mismo en otra historia de Instagram se preguntó: "¿Realmente qué se le dice a tus hijos durante el tiempo que dure el proceso? En mi caso van 9 meses, un embarazo literal".

Y como la historia tiene dos partes, La Mordida habló con Polo Polo: "Yo comencé este proceso para que las cosas se arreglen legalmente como tienen que ser porque de verdad no es una cuestión de pelea, sino es una cuestión para que no haya probemas a los temas relacionados con la niña", contó.

Marlon Polo interpuso un proceso de pensión y la normalización de visitas "para que ya me la dejen ver porque yo como padre tengo derecho", acotó.

Polo piensa que este es un proceso que debería ser toda pareja que tenga un niño que se haya separado. "No es cuestión de pelea, es un proceso que se tiene que hacer para que no haya confuciones, manipulaciones y otras situaciones que se dan en estos casos. Yo soy bien discreto con mis cosas", contó.

Polo Polo dice no a la exposición de este tipo de casos en redes sociales

Marlon destacó que estos temas no se deben exponer en redes sociales, porque son temas que involucran a niños. "A la final le afecta de una manera u otra , creo que no se debe hacer. De esa manera yo me mantengo al margen hasta que todo se arregle legalmente, no ventilando ni exponiendo mucho a nuestros hijos", indicó.