Rubén Blades y Michael Jackson, una colaboración histórica

El reconocido músico panameño, famoso por su impacto en el movimiento salsero, compartió recientemente detalles sorprendentes sobre su cercana relación con Jackson y el productor Quincy Jones. En una entrevista con Time Out, Blades confesó cómo Jones adaptó los acordes iniciales de "Pedro Navaja" para el icónico álbum de Jackson, "Thriller".

"Quincy Jones es un gran admirador de la salsa, ¡y también resulta que era fan mío! Me lo presentó Harry Belafonte en una fiesta y me quedé sorprendido al descubrir que conocía mis canciones", reveló Blades, según medios internacionales, incluyendo RPP Noticias.

Pero el vínculo entre Blades y Jackson no se detuvo ahí. Gracias a la mediación de Jones, en 1987 ambos artistas colaboraron en la primera y única canción en español de Jackson, una adaptación de "I Just Can't Stop Loving You" titulada "Todo Mi Amor Eres Tú". Blades no solo tradujo y adaptó la letra al español, sino que también jugó un papel crucial en el estudio de grabación, ayudando a Jackson a perfeccionar su pronunciación y entonación en español.

"Michael quería hacerlo bien. Fue muy profesional y mostró un gran interés por aprender sobre Latinoamérica. A pesar de sus famosas excentricidades, fue un alumno dedicado", recordó Blades en una entrevista exclusiva para Univisión.

La colaboración fue un hito tanto para Jackson como para Blades, marcando un momento único en la música pop al fusionar dos estilos tan distintos pero complementarios. Para Blades, trabajar con Jackson no solo fue un honor sino también una oportunidad para expandir el alcance de la música latina en el escenario global.

Rubén Blades y Michael Jackson, dos pesos pesados

Con esta revelación, Rubén Blades sigue demostrando por qué es una de las figuras más influyentes de la música latina, mientras que el legado de Michael Jackson continúa inspirando a nuevas generaciones a través de fronteras lingüísticas y culturales.