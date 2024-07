¡Ay, Amaia! Reaparece Amaia Montero en el concierto de Karol G para cantar juntas 'Rosas' y desatan al público

¡La gente ha llorado, ha suspirado, ha cantado a todo pulmón al ver el video de Amaia Montero cantando con Karol G "Rosas" en Madrid! Bueno, los que no estaban en ese concierto, porque los que estaban se lo gozaron.

La cantautora española le puso su magia al concierto de "La Bichota" en el Santiago Bernabéu, luego de estar ausente por muchos años.

Ante más de 60 mil personas la exvocalista de La Oreja de Van Gogh apareció de sorpresa en el escenario para cantar el exitoso tema “Rosas”, uno de los temas que lanzó a la fama a la agrupación.

Montero había estado alejada del foco público debido a problemas de salud física y mental, por lo que su regreso provocó una emotiva reacción por parte del público que no esperaba ver a la artista.

Hace casi dos años, Amaia publicaba un mensaje en sus redes sociales que hizo que sus seguidores se preocuparan por su estado de salud. “Si la esperanza es´ lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?, necesito curarme”. Poco después, su familia hizo público que la cantante arrastraba un “fuerte cuadro de estrés y ansiedad, que la llevó a ser ingresada en una clínica especializada en salud mental”.

Karol G expresó lo feliz que estaba de cantar con una artista a la que admira mucho. “Estoy teniendo la suerte de cantar con artistas a quienes escuché toda mi vida. Y hay artistas que van a subirse a este escenario a regalarnos un momento único e increíble. Hoy tengo aquí a una personita que lleva dos años sin subirse a un escenario. Y está nerviosa, pero ustedes le van a regalar una de las mejores noches de su vida. Cuando la busqué le dije que su música acompañó atardeceres con mis amigos. Ella es una reina”, expresó la colombiana.

Amaia manifestó, “en un momento tan importante y tan impactante, después de tanto tiempo sin pisar un escenario y sobre todo, después de tanto tiempo pensando que jamás volvería a pisar un escenario, por eso es un día increíble para mí, y ha sido de la mano de Karol. Este momento lo voy a guardar en mi corazón y en mi alma”, destacó.