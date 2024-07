'Japa, cómete el pan', le recomiendan los seguidores a Japanese; ya tiene mejor semblante

Así es, el artista e intérprete de "Samuel" colgó un video en el que dejaba claro que muchos de Instagram tiene solo el ganchito azul de verificado en las quincenas, mientras que en los otros días restantes desaparece. ¡Ajá! Él dejó claro que su ganchito azul está permanente - tiene su cuenta bien verificada- y que sus números son reales siempre.

Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores en este video es que en el fondo se escuchaba a una señora decir: "cómete el pan", "no lo dejes caer".

Seguidores de Japanese lo ven bien, lo aconsejan

Los seguidores del man que siempre dice: "arriba de Dios no vive nadie", destacaron en el "post": "Japa, cómete el pan dice la señora, no lo dejes caer", "tío, cómete el pan y no lo tires al piso", "tío japanise te veo nítido nene, me alegro mucho, feliz semana", "atrás de Japa no vive nadie", "cómete el pan viejo", "se le ve mejor semblante, cómase su pan viejo".

Recordemos que Japanese fue internado en un asilo ubicado en el área de Las Acasias. Sech y uno de sus hermanos corren con todos los gastos.