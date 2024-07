Creador digital WestCOL llama 'isla de mie...' a Panamá: Diego De Obaldía le da cátedra de historia patria

Como todo panameño, Diego De Obaldía se sintió molesto con estas palabras que le dieron la vuelta al mundo. No se había peinado, vestido, ni mucho menos bañado cuando el presentador de Yo me Llamo decidió hacer el video para contestarle al individuo. "No me voy a peinar, ni a vestir, ni a bañar para responderle al ver.... este porque no se lo merece. Y está claro que no es para los hermanos colombianos, es para los idiotas como este man, que no tengo ni idea de quién es, pero tiene un montón de followers por hablar burradas o cantar burradas", destacó el panameño.

De Obaldía le dio cátedra con historia patria que, de seguro, el ciudadano desconoce. "Esta isla de mie.... para Colombia ha sido una de las mayores pérdidas de su vida, por no decir la mayor pérdida de su vida. Aquí tenemos un Canal por donde pasa la mayor economía mundial que ha tenido este país que ustedes habían abandonado, esto lo ha convertido en un país próspero. Y sí, es verdad, el Canal lo empezaron los norteamericanos, pero los panameños lo recuperamos", comentó.

El escudo de Colombia lo dice todo... 'Respeta', dice Diego De Obaldía

Pero no eso fue todo, porque hizo énfasis en que buscara en Google el escudo de Colombia. "Y dime qué parte de Colombia es esto. Esta isla de mie.... les sigue doliendo más de cien años después, así de mie... es nuestra isla", contó.

El también actor de teatro y de musicales reiteró: "Respeta a PANAMÁ".