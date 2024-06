¡Desmembrado! Surfista Tamayo Perry, actor de 'Piratas del Caribe', muere tras ataque de un tiburón en Hawaii

Lee también: Actriz Olivia Cooke confiesa que no pudo impresionar a Steven Spielberg en una producción

Todo aconteció mientras el hombre de 49 años practicaba surf el domingo por la tarde, según dijeron las autoridades.

Shayne Enright, del Departamento de Servicios de Emergencia de Honolulu, indicó por medio de un comunicado que Perry murió en el ataque cerca de Goat Island.

Un grupo de surfistas que pasaba por la playa de Malaekahana, al norte de la isla, divisó el cuerpo en el agua y llamó a las autoridades poco antes de las 13:00 horas. Los paramédicos sacaron a Perry del mar y lo declararon muerto en ese mismo momento.

Tamayo Perry fue desmembrado por el tiburón

El medio Stab Mag informó que la víctima fue desmembrada por el tiburón, que le arrancó un brazo y una pierna. Luego del ataque el personal de Ocean Safety publicó advertencias de tiburones en el área. "Solo quiero decir que esta es una pérdida trágica. Los entrenadores me comentaron esta mañana que era un surfista legendario y respetado. Creció aquí y se convirtió en un gran miembro de nuestro equipo de seguridad oceánica", dijo el alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, a los medios de comunicación.

En tanto, el jefe interino del Departamento de Seguridad de Honolulu, Kurt Lager, señaló durante una rueda de prensa que "era uno de los nuestros, un salvavidas querido por todos, muy conocido en la costa norte. Tenía una personalidad contagiosa y mucha gente lo amaba, así como él quería a todos los demás".

Tamayo Perry era un duro de las olas y un gran actor

Surfista, salvavidas profesional y actor Tamayo Perry nació en 1975 y creció en East Side de Oahu. Según cuenta su biografía en la Enciclopedia del surfing, practicó la disciplina por más de 15 años y se convirtió en un maestro del deporte en la escuela que fundó junto a su esposa, Emilia Perry, llamada Oahu Surfing Experience. En 2016, se sumó a Seguridad Oceánica como salvavidas en North Shore.

Apareció en varias películas y programas de televisión. En su ficha del portal IMDB se destaca la participación en los largometrajes "Blue Crush" ("Olas Salvajes") de 2002 y "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" ("Piratas del Caribe: Navegando aguas misteriosas") de 2011, donde interpretó a uno de los bucaneros. También estuvo en episodios de las series "Lost" y "Hawaii Five-0", además de comerciales de Nissan Xterra y de Coca-Cola.