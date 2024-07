El actor de 'Game of Thrones', Daniel Wiffen, gana medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2024

¿Puedes imaginar que un actor de Game of Thrones ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 ? Pues créelo, es verdad.

Les cuento que el chico Daniel Wiffen además de ser actor extra, es un atleta proveniente de Irlanda del Norte. Daniel acaba de ganar una medalla de oro en la prueba de los 800 metros libres. Pero eso no fue todo, porque también estableció un récord olímpico.

Daniel Wiffen, un actor que la cuenta de los Juegos Olímpicos en X reconoció

Daniel apenas tiene 23 años de edad, no solo es el mejor de su disciplina, también apareció en el episodio más recordado de la exitosa serie Game of Thrones: la Boda Roja. El mismo salió al aire en la tercera temporada y se tituló “The Rains of Castamere”.

Daniel Wiffen formó parte del equipo de extras que ayudaron a construir la intensa narrativa de una matanza.

El medallista olímpico ni siquiera aparece en la lista de créditos del episodio, pero ¿adivinen? sí aparece que participó en la serie en la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos en X.