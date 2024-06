¡Falsa inclusión! Directora de Miss Universo México renunció por no dejarla incluir a mujeres transgénero

“Desafortunadamente, las cosas no han sido como me lo prometieron. Yo me veo envuelta en una situación verdaderamente incómoda en donde la respuesta a todo es: ‘¡Nombre! ¿Trans? Para nada, cero’…”, destacó.

A pesar de que el Miss Universo eliminara el límite de edad para que todas puedan participar, Martha mencionó que no lo están cumpliendo, ya que no son inclusivos y se contradicen: “Lo que se maneja en las juntas es: '¿40 anos? … ¡Viejísima!, olvidalo'. '¿(Mujeres) trans? Eso es de dientes para afuera. Eso no va a pasar. No pasara”, dijo.

También mencionó: “Yo no debo ni puedo formar parte de una organización que se maneja de esa manera y por ese motivo, presento mi renuncia ante todos ustedes porque no puedo seguir”.

Directora de Miss Universo México destacó que ciertas personas no tienen nada que ver

Aseguró que Rocha Cantú (dueño de la franquicia) no tiene nada que ver con lo comentado porque forma parte del manejo mundial, no local. “Yo necesito denunciar esto porque ustedes saben que toda mi vida, me haya costado lo que me haya costado, siempre he alzado la voz, y más si se trata de mis causas que están cerca del corazón, que es la equidad y la inclusión de género…”.

Martha Cristiana escogió a todas las participantes del certamen, pero no aceptaron a una, la mujer de 40 años.