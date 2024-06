Gracie Bon aclara que no es lesbiana, pero sí se besa con sus amigas

Puedes leer también: ¡Desmembrado! Surfista Tamayo Perry, actor de 'Piratas del Caribe', muere tras ataque de un tiburón en Hawaii

"Soy heterosexual, pero me beso con mis amigas, no sé qué sea jajaja, lo que sí sé es que amo la diversidad y amo la gente que vive auténticamente. los gays mueven el mundo...", declaró Bon en redes sociales, quien actualmente se encuentra de viaje explorando nuevas culturas y conectando con seguidores internacionales.

Además, anunció con entusiasmo que será abanderada este sábado del World Gay Pride en Panamá, evento al que asistirá para promover la igualdad y el respeto por la comunidad LGBTQ+.

Gracie Bon no se preocupa por los 'haters'

Ella piensa que mientras hagas las cosas bien la gente más "haters" te tira. "Preocúpate si no te tiran, porque es lo esperado al ser una persona expuesta, no a todos les vas a gustar Yo me enfoco en mis fans que me aman y los hermsoso mensajes que me dejan. Por ellos sigo aquí subiendo contenido casi a diario....", explicó en sus historias de Instagram.

Destacó que si hace Only Fans o no lo haga de todos modos igual la van a criticar, al igual que lo hacen con su cuerpo. "Ponte tu corona y sé tu misma", resaltó.