Kathy Phillips: 'Para nadie es un secreto que mis embarazos han sido alto riesgo y dos milagros literal'

A través de sus redes compartió tiernas imágenes de su último embarazo. Quien la ha seguido a ella desde hace años sabe que su lucha por estar embarazada y por traer al mundo a sus hijas ha sido de mucha dedicación y descanso. "La última foto es cada parte de mi corazón latiendo fuera! Para nadie es un secreto que mis embarazos han sido alto riesgo y dos milagros literal… por eso no podía dejar de hacer este post! No me alcanzará la vida ni hay dinero que pague la dedicación del equipo médico que me acompaña siempre… son ángeles en la tierra!", destacó.

También agradeció a su médico por estar ahí siempre para ella: "Él estuvo incapacitado pasándola difícil y aun así jamás dejó de estar pendiente de mi y preparó a todo su equipo para mi cesárea, la bella, cariñosa y profesional Dra. Grettel Palacios trajo al mundo a mi princesa. Telsys Bonilla, la neonatóloga con más vocación y amor a su profesión del mundo! Ese día ella estaba frente a mi en urgencias atendiéndose! También con quebrantos de salud esta mujer se quitó canalización, se vistió y arregló todo para subir a sala de parto para recibir a mi hija esto JAMAS LO OLVIDARÉ y estaré eternamente agradecida!", dijo. ¡Imagínense lo maratónico que fue la llegada de su segunda hija!

Unos 13 días fue lo que requirió la hija de Kathy Phillips para irse a casa

"Yo estoy viva porque voy de la mano de Dios, pero sin duda el trabaja por medio de las personas y el equipo médico tiene todo su mérito!! parte de los profesionales que estuvieron conmigo fue la hermosa Dra. Laura Vélez, quien desde cuidados intensivos no me pierde de vista, esta super pendiente de mi y monitoreando todo este periodo post parto que también es delicado para mi, para estar bien para mis hijas", dijo.

Para ella, los médicos y enfermeras merecen todo el respeto y admiración.