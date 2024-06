¡La gente es lisa! Cibernauta se mete con la sexualidad de Gisela Tuñón; ella le da su pa'trás

Oye, pero la gente es lisa un rato, no aprenden a controlarse en redes sociales. La expresentadora de TV, Gisela Tuñón la vivió con un cibernauta en su cuenta personal de Instagram con el tema de su sexualidad , pero no se dejó. ¿Qué fue lo que pasó?

Tuñón colgó en Instagram una fotografía de su difunto padre que tenía como pie de foto: "Ya pasaron 25 años desde que te fuiste; demasiado pronto desde mi necesidad de abrazarte". De inmediato un cibernauta hombre le tocó el tema de sus preferencias sexuales, lo que no gustó a sus seguidores.

Esto fue lo que la persona le escribió: "Seguro se preguntará si la última vez que la vi le gustaban los hombres, ¿qué pasó en el camino? Solo hice irme y perdió el rumbo. Pobre señor, como decimos en buen panameño: se debe estar revolcando...". ¡Madre santa!

Gisela Tuñón no se dejó, le dio sus días de fama

Ella no se quedó callada y le dio sus minutos, horas y días de fama: "Ves la foto de alguien extrañando a un ser querido y eso comentas? La podredumbre de tu alma me causa lástima. Seguro, si tuviera novio, serías entonces el primero en escribirme que soy una cualquiera... es que no hablas de mí, hablas de lo que hay dentro de ti", destacó.

Pero eso no fue todo, porque también le dijo: "Para saciar tu morbosidad: me siguen gustando los hombres, como siempre, pero si tuviera que ser contigo, preferiría morir sola. #DiosMeAmpare. Si un cabello corto te hace dudar de una persona, por favor no vayas al Instituto Oncológico, tu cabeza hará corto circuito. Y, aquello de referirte al ser querido fallecido de una persona, es precisamente lo que demuestra la clase de persona que eres. Mírate, el espejo no miente", acotó.