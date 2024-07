Linda Yepes habló sobre las supuestas imágenes junto a Gustavo Petro: 'No soy yo la involucrada en el video'

Lee también: ¿Es o no es? Se hace viral supuesto video del presidente de Colombia paseándose con una mujer en el Casco

Bueno, tras el video viral, Linda reapareció y se pronunció en una amena entrevista con Lo Sé Todo. La presentadora aclaró que ella no es la del video: “No soy yo la involucrada en el video, pero han afectado de alguna u otra manera mi imagen también, porque hoy me siento amenazada y siento que he sido tan discriminada, que no veía tantos comentarios tan horribles hacía mucho tiempo. Porque había recibido comentarios de admiración durante mi carrera, durante todo lo que he hecho. Y hoy ver cómo me destruyen de una manera tan horrible, de ver cómo seguimos siendo discriminadas, cómo seguimos siendo tan vulnerables a esta sociedad, a este país tan machista, cómo te pueden llegar a amenazar sencillamente por ser diferente y que tu condición ni siquiera allá final importa”, explicó Yepes.

Linda Yepes se quería hacer famosa, dicen

La aclaración desató todo tipo de comentarios en redes, algunos internautas señalan que ella se habría aprovechado de la situación para hacerse famosa y que por qué dio tantas vueltas para decir que ella no es la del video, por qué lo dice hasta ahora.