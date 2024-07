Lucho Pérez no se queda callado; habla a calzón quita'o de sus excolaboradores

Romel López y Danelys Anabel fueron colaboradores de Lucho Pérez , ambos formaron parte de su conjunto típico, pero sus salidas fueron amargas, por lo que no se quedaron callados y contaron a La Mordida sus historias de terror.

Danelys fue cantalante de Lucho. Ella destacó que la sacaron y que sabe que no fue por su trabajo, sino más bien por problemas personales que no quiso tocar. Por su parte, Romel López fue acordeonista del expresentador de televisión. Él destacó que hubo situaciones en el conjunto que no tenían que mezclarse que provocaron su despido. ¡Ay, madre!

Bueno, le habíamos comentado que toda moneda tiene dos caras, todas las historias tienen dos partes, así que Yedgar también habló con Lucho Pérez para conocer al detalle por qué se fueron sus excolaboradores.

"Danelys es una de las mejores cantantes que tiene el país, es una voz que transmite, es una voz linda. No pudimos llegar a un acuerdo, o llegamos a un punto en el que ella quería otra cosa, quería crecer de otra manera", destacó Lucho y Yedgar volvió a reiterarle que ella destacó que la sacaron.

Pérez destacó que le desea lo mejor, pero en ninguna empresa la persona pueda tomar decisiones por sí sola, tiene que consultarlas.

Lucho Pérez dijo que Romel no es maduro

En cuanto a Romel dijo: "Yo creo que si tú estuvieses en mi lugar no vas a permitir que alguien que no quiere trabajar te frene...", dijo, admitiendo que uno tiene que apartar lo que es amistad y cosas de trabajo. Habló bien de Romel, pero destacó que lo que él tiene es una falta de madurez.

"Yo le pedí algunas cosas y no se cumplieron, esto es una empresa y hay reglamentos que seguir...", comentó.

Adjuntamos el video de Instagram para que escuchen la entrevista completa.