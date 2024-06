¡No hay boda ni embarazo! Ángela Aguilar habla de su relación con Christian Nodal

Ángela decidió ahondar sobre su vida personal en exclusiva para la revista Quien, donde además, aseguró que a sus 20 años está aprendiendo lecciones valiosas de la vida, entre ellas "a ser una buena mujer". Además desmintió los rumores sobre un supuesto matrimonio y embarazo secreto.

Pidió que no se le atribuyeran tales situaciones, insistiendo en que "no me cases y no me embaraces todavía, por favor" y explicó que no se enfoca en buscar cualidades específicas en sus relaciones sentimentales. En su lugar, se concentra en su crecimiento como artista y como persona.

"Yo no busco cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de eso", comentó.

Destacó la influencia positiva de su abuela y su padre en su vida. Su abuela le ha enseñado a ser una mujer fuerte, y su padre le ha dado ejemplo de cómo ser una empresaria exitosa y actuar con integridad en el trabajo. "Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa", dijo.

No busca consejos sobre relaciones porque cree que estas son una consecuencia natural de hacer las cosas bien en su vida profesional y personal.

Un proceso de crecimiento y aprendizaje

Compartió sus pensamientos sobre el proceso de crecimiento y aprendizaje que está experimentando en su vida. “Creo que es muy bonito poder saber de dónde vienes para saber a dónde vas y yo todavía estoy averiguando a dónde voy", reveló.

Expresó que, con 20 años, está descubriendo qué es el amor y qué significa ser una buena mujer, hija, hermana y novia. Esta búsqueda de la identidad y la madurez es un proceso natural para cualquier joven, y Ángela Aguilar no es la excepción. "Tengo 20 años, estoy descubriendo qué es el amor, qué es ser una buena mujer, una buena hija, una buena hermana, una buena novia, estoy aprendiendo”, puntualizó.

La cantante también habló sobre la importancia del empoderamiento femenino y cómo su arte puede ser una herramienta para expresar sus sentimientos y experiencias. "Al empoderarme a mí misma y expresar a través de mi arte lo que estoy sintiendo, siento que eso nos empodera a nosotros como mujeres", manifestó.

Quiere ser ella y punto

La cantante también enfatizó que no quiere ser definida por sus relaciones sentimentales. "Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya", añadió.