Payaso Pin Pin anuncia que se somete a tratamiento en cámaras bioenergéticas en Ecuador para tratar su cáncer

Les cuento que el "aventurero" explicó a través de su cuenta personal de Instagram que sigue en su lucha contra esa "piedra en el camino", que es la enfermedad que padece desde hace unos meses, es por eso que ha buscado opciones "menos invasivas para su cuerpo", según señaló.

"Antes de todo quiero agradecer a las miles de personas que a través de las redes y directamente a mi WhatsApp han estado pendiente de mi salud y mi lucha contra esta 'piedra en el camino' que se me ha presentado. Desde 23 de abril de 2024, cuando fue detectado el cáncer en los senos paranasales, todo cambió en mi vida y la de mi familia. Pero gracias a Dios puso “Angelitos” en mi camino para buscar un tratamiento alternativo que no fuera quimioterapia, ni radioterapia. Es así como fui contactado por el Dr. Medrano de Ecuador, quien lleva más de 30 años ayudando a personas con VIH, cáncer y todo tipo de enfermedades que la medicina tradicional dice no tener cura, que al utilizar químicos disminuyen el sistema inmunológico haciendo más vulnerable a los pacientes", contó.

Le presentó pruebas

Pin Pin explicó que el galeno de Ecuador le presentó pruebas científicas, las mejorías y los extraordinarios resultados con sus pacientes. "Estamos hablando que el Dr, Medrano me presentó pruebas científicas de los diferentes tipos de cáncer que ha tratado, de cómo llegaron y cómo después de tratamientos intensivos se comprueba que desaparecen haciendo los exámenes de rigor. Es por esta razón que te escribo desde Ecuador porque decidimos venir a su clínica y desde el día 9 de agosto estamos en un tratamiento intensivo con las cámaras bioenergéticas. Es increíble lo que se vive en esta clínica. Todos los días testimonios de personas que llegan con Parkinson, cáncer o cualquier otra enfermedad y salen recuperados", detalló.

El Payaso Pin Pin se siente mejor

El animador de cumpleaños destacó que con la ayuda de Dios y con este tratamiento cada día se siente mejor, respira mejor y durante el mes que estará por allá con este tratamiento y con los sueros naturales que activan las células su cuerpo podrá responder de forma eficaz al la lucha interna de esta enfermedad. "Muy pronto tocaremos la campana de victoria con la ayuda de EL JEFE y continuaremos nuestra misión de PIN PIN que no ha terminado. Apenas empieza porque mientras estoy acá en Guayaquil, estoy revisando los proyectos con calma y lo que viene por delante. Les pido su apoyo en oración y si alguno siente el deseo contribuir con un granito de arena lo pueden hacer a través de mi Yappy 507-6635-3909 o el de mi esposa 6313-9698", contó.