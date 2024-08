¡No hay acuerdo prenupcial! JLo se separó de Ben Affleck desde abril; ya presentó los papeles del divorcio

JLo presentó los documentos legales en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, pero no fueron presentados por un abogado. Ella fue quien presentó la demanda por sí misma. ¿Qué?

Los documentos indican que la fecha de la separación fue desde el 26 de abril de 2024. ¡OMG!

Recordemos que la pareja se casó en Las Vegas el 16 de julio de 2022, sin embargo este 20 de agosto será muy significativo para los "Bennifer", ya que marcaría el segundo aniversario de la enorme y más tradicional ceremonia de bodas que celebraron en Georgia. Por lo tanto, no parece una coincidencia que Jen haya presentado los documentos este día. ¡Fuerte!

¿Y qué dicen los documentos que presentó Jennifer López?

JLo no dice en sus documentos si hay un acuerdo prenupcial, pero fuentes con conocimiento en el tema le destacaron a TMZ que no existe tal acuerdo entre esta pareja. Eso significaría que cualquier ganancia que Ben y Jen obtuvieron durante sus casi 2 años de matrimonio es propiedad comunitaria. ¡UJUM!

Por ejemplo, desde que se casaron Ben protagonizó "Air" e "Hypnotic", y produjo "The Instigators". También acaba de terminar el rodaje de "The Accountant 2" hace unos días. En cuanto a J Lo, durante su matrimonio tuvo "Shotgun Wedding", "The Mother", "This Is Me... Ahora' y 'Atlas'.

Lo que es impactante es que este es el cuarto matrimonio de J Lo y el segundo de Ben, y uno pensaría que un acuerdo prenupcial sería más que obvio. Aparentemente, pensaron que este era un matrimonio para siempre, pero no funcionó.

JLo no quiere manutención legal y pidió que se la nieguen a Ben Affleck

Según los documentos, Jennifer renunció a la manutención conyugal y le pide al juez que también le niegue a Ben dicha manutención dado que no tuvieron hijos juntos, no hay problemas de custodia.

TMZ dio a conocer dio a conocer que pusieron a la venta su casa conyugal en Bev Hills. Ben compró su propia casa en Brentwood y actualmente ella también está buscando una nueva casa. Ahora ambos han estado tratando de llegar a un acuerdo durante meses y las fuentes dicen que esas conversaciones continúan, pero se han vuelto cada vez más ásperas hasta el punto de que, a veces, ni siquiera se hablan.