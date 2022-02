LA NIETA ELEGIDA | Los Roldán se molestan con Luisa porque llevará su apellido

Luisa no tiene mucho que hablar después de lo que ha pasado. María Consuelo calma a Nicolás y Rosa porque quieren que tengan tregua. Luisa dice que no está para peleas. Nicolás le pide hablar a María Consuelo en privado. Él quiere saber por qué cambió de actitud. Ella no quiere decirle qué cambió, pero le confiesa que Sergio se le manifestó. Nicolás piensa que le dio una crisis. Nicolás está seguro de que Luisa es una impostora, que tiene copias de los registros civiles de Esther, que es huérfana y no tuvo hijos. Nicolás piensa que Luisa tiene personas que le ayudan a mantener la mentira.