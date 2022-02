LA NIETA ELEGIDA | Luisa despierta del coma

Sara dice haber visto a Perpetua. Augusto le llama para descansar. Él cree que está alucinando por el estrés que tiene ahora. Rosa le dice a Olivia que Vivian está tranquila, y le pregunta por el robo en su casa, pero Rosa no sabe nada, Nicolás no le contó. Perpetua está viva, y en silla de ruedas, se ve paralizada, su hermana la lleva con el doctor que también trató a Luisa .

Le dicen a Sara y Augusto que María Consuelo se tomó unos medicamentos, pero está fuera de peligro, luego de ver a Sergio. Sara quiere saber lo que siente, María Consuelo dice que lo que decía de Sergio es verdad, sigue entre ellos. Comenzó a sentir más y más su presencia, pero no quiere estar así. María Consuelo le cuenta a Sara que Sergio le reclama. Su madre le menciona que Luisa pronto recuperará el conocimiento. María Consuelo hablará con Luisa. Sara está de acuerdo y piensa que se quitará un peso de encima.

Milán y Laura se encuentran nuevamente. Ella se enfada porque él le dice que se pone desesperado por cualquier vieja, pero Milán la toma y la besa y se van en su moto.

Lucas le dice a Adrián que vio a María Consuelo muy asustada. Adrián bromea que se ahoga y Augusto estalla y se enfada porque viven una situación muy complicada con tantos problemas.

Sara le cuenta a Augusto que las pastillas le hicieron el efecto contrario, pero él no cree nada. Sara dice que la gente cambia.

Milán lleva a Laura a un sitio donde ve la ciudad y le confiesa que fue él que robó las cosas de su casa. Pero Laura le cierra la boca y dice que sus padres se lo merecen y que ella lo sabía, porque sus ojos son inconfundibles.

Rosa le reclama a Nicolás por no avisarle del robo en la casa porque Laura estaba en peligro. Van a ver por qué no abre la puerta y no durmió en la casa. Laura se quedó dormida con Milán.

Rosa y Nicolás llaman a los hospitales para buscar a Laura. Rosa quiere llamar a la policía, pero Nicolás prefiere esperar. Rosa le reclama que por eso lo tratan así, él no quiere que le trate así y ella le grita que lo trata como ella quiere y lo golpea.

Milán se entera por Laura que Luisa está en el hospital.

El doctor le avisa a Sara que Luisa despertó y la sacaron del UCI.

Esther quiere que Braulio le cuente los planes que tiene, pero él se niega y le dice que eso lo cuadra con Milán.

Esther le cuenta a Braulio que Milán está saliendo con alguien, pero a él no le preocupa eso. Esther piensa que puede desviarse del camino. Braulio dice que ella siempre quiere meter cizaña.

Rosa y Nicolás le reclaman a Laura, que les dice que se acostumbren porque ahora es la verdadera y que no competirá con Vivian. Rosa cachetea a Laura y ella se la devuelve, dice que no la volverán a tratar así.

Luisa despierta y le dice abuela a Sara, ella se emociona porque es la primera vez que le dice así y se siente tan feliz. Luisa le dice que la siente más suya y no sabe si lo merece. Sara le pregunta si sabe cómo se cayó. Luisa sabe que alguien fue, pero no recuerda. Sara dice que cuando lo recuerde respetará su decisión por más fuerte que sea.

Milán se infiltra y le pregunta por lo que pasó. Milán le dice que los Roldán son unas lacras, pero Luisa le responde que todos no son así. Milán le pide que reacciones y le avisa que eso no quedará así.

Rosa no sabe lo que le pasa, Nicolás tampoco. Por los que Vivian menciona que ella sabe qué pasa, que puede ser un hombre y les cuenta que hay quienes se enloquecen por uno.

Luisa llama a Esther para que haga algo con Milán, que tomó la decisión de hacerle algo a los Roldán. Esther llega a tiempo para detenerlo, él dice que no se pueden meter con Luisa. Elvira se da cuenta que hay dos personas afuera y le cuenta a Florentino que sabe quiénes son, él se encargará de eso. Florentino llega y les apunta exigiéndoles que se vayan.

Milán quiere saber qué le pasa a Luisa y quién le hizo eso. Florentino le responde que fue un accidente.

Erika le cuenta a Juan Esteban que Luisa despertó del coma. Ella le advierte que nadie puede saber.

María Consuelo le pide el auto a Augusto para ir al cementerio para visitar a Sergio. Ella se disculpa por lo que le ha hecho a Luisa. Roberto llega al hospital y le dice que debería tenerles miedo a los vivos.

Vivian le dice a Nicolás que está lista para la reconciliación. Nicolás se indigna, pero Vivian insiste en que es diferente y hará las cosas bien.

Juan Esteban visita a Luisa, ella le dice que no debe estar allí. Él confiesa que tienen una conexión porque piensa en ella y sintió que algo pasaba. Quiere saber si ella siente lo mismo. Luisa no quiere meterse con él porque tiene novia, pero Juan le dice que es un malentendido.