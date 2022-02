LA NIETA ELEGIDA | Luisa y Juan Esteban logran salvar a Sara

Le informan a la familia que lograron reanimar a Sara, pero la doctora no encuentra el medicamento que está afectado a la señora.

Vivian visita a Juan Esteban a su trabajo y le encuentra muy juntito a Diana. Luego ella lo aparta y empieza a llorar, le dice que quiere olvidar lo que pasa con su abuela.

Luisa le cuenta a Augusto que María Consuelo fue la responsable de que se llevaran a Sara, Lucas luego dice que su madre le encerró. María Consuelo les comenta que Rosa fue quien le recomendó el doctor. Luego Rosa menciona que Olivia le recomendó el doctor para ayudarle con su marido, pero Erika recuerda que él murió de manera extraña. María Consuelo dice que lo pudo hacer para quedarse con la fortuna. Luego entre todos comienzan a discutir y lanzarse malos comentarios.

Luisa le comenta a Augusto que siente la presencia de Sergio y que algo debe estar esperando y si no se resuelve, no se irá.

Nicolás piensa que todo no se hubiese complicado si Rosa no hiciera eso. A Nicolás no le importaba el poder. Rosa espera volver a ver al doctor para que le devuelva el documento. Nicolás le advierte que si le pasa algo a Sara no le va a importar hacerle responsable.

Vivian quiere retomar el compromiso con Juan Esteban, pero él considera que están bien como novios y no como para ese compromiso. Vivian le pregunta cuándo la dejó de amar, pero recula rápidamente y deja las cosas así.

Juan Estaban llama a Luisa para saber cómo está Sara. Ella le comenta cómo sucedió todo con Sara. Él le brinda su ayuda para saber qué ocurrió y estaba afuera de la clínica esperando.

Juan Estaban va y le abraza, mostrándole su apoyo. Luisa no sabe qué hacer, estar preocupada por Sara. Juan Estaba y Luisa organizan un plan para poder sacar el historial clínico de Sara. La enfermera que vio al doctor encuentra a Luisa y le dice que no puede hacer eso. Pero llega Juan Esteban y le amenaza con llevarle a la policía. Luego la enfermera le cuenta a la doctora lo que le administraron a Sara.

Adrián se molesta con Lucas por hacerle trampa, llamándole con Luisa en nombre de Olivia. Lucas le recuerda que dañó el teléfono de Augusto. Adrián le dice que Luisa no se va a enamorar de él, pero Lucas le recuerda que la quiere como prima.

Olivia se pone de acuerdo con Lucrecia para entrar a la casa de los Roldán para buscar a Adrián y tener intimidad con él. Pero al salir de la casa, Florentino se da cuenta.

Luisa se deja llevar y besa a Juan Estaban y aunque ella reacciona, accede a seguir besándolo. Luego vuelve a alejarse y dice que eso no está bien.

La doctora le comenta a Augusto que hay una irregularidad. Él no puede creer que no exista algún responsable.

Juan Estaban le revela a Vivian que ellos no pueden seguir siendo novios. Vivian no puede creer que le esté haciendo eso, él dice que no quería afectará más por lo que estaba pasando con su abuela. Vivian le pregunta si tiene algo que ver Luisa. Juan Esteban lo niega, pero admite que sí hay alguien más y le brinda su amistad. Vivian se exalta y le dice que no se quedará con migajas y que él tiene toda la responsabilidad.

Sara le comenta a Augusto que Rosa es la principal responsable de lo que le ocurrió. Porque ella ha estado pendiente de su patrimonio y es una trepadora con Nicolás.

Sara llega a casa y la familia la recibe, Augusto llama a Nicolás para hablar en privado y lo mismo hace Sara con María Consuelo.

María Consuelo le dice a Sara que Rosa le metió ese doctor hasta por los ojos. Sara le recuerda que le suplicó que no la metieran allí, y que lo hizo para alejar a Luisa. Sara le recuerda que ahora tendrá que aguantarse a Luisa sin chistear o estar en su contra.

Nicolás dice que no querían preocupar a Augusto y no quiere que Rosa pague por todo. Piensa que María Consuelo fue quien insistió. Augusto le comenta a Nicolás que deben alejar a Rosa de todos los asuntos de los negocios, y que desde ahora Adrián tendrá su cargo. Nicolás se enfada porque ha estado allí por diez años. Augusto notó en Adrián alguien apto para hacerse cargo de ese puesto.

Tanto Sara como Augusto les dicen a sus hijos, que no demandarán a la clínica y que resolverán todo en casa.

Nicolás le dice a Luisa que ella no se quedará con nada del patrimonio de sus padres.