Leandro Díaz: Silvestre Dangond siente que se encontró con el personaje

Siempre tuve muchas propuestas de actuación y muchas las rechace hasta que me llegó el papel de Leandro Díaz y yo mismo le dije al equipo de manager ese papel yo lo hago de gratis, así sea de gratis lo hago porque me enamora y me seduce la historia del maestro Leandro Díaz

Expresó acerca de su actuación de Leandro Díaz.

Desde antes de hacer la novela, siempre me seducía porque yo decía pero él como hizo para escribir y expresarse y nunca vio.

¿Cómo fue el proceso de preparación para interpretar a Leandro Díaz?

Silvestre Dangond reveló que como él quería desde hace mucho tiempo hacer el papel de Leandro Díaz, al momento de estudiarlo fue muy hermoso siente que crearon un personaje muy afínico con su personalidad.

Yo me confundí muchas veces en el personaje, porque Silvestre y Leandro se encontraban muchas veces, lo que cambia es la materia pero las acciones son las mismas

Expresó Silvestre a las acciones como por ejemplo el amor, el odio, el robo, la falta de verdad, resentimiento, la duda, los amigos, etc., ya que cuando le tocó hacer escenas él decía pero si esto me ha sucedido a mí.

"Por eso amé tanto al personaje, porque siento que me encontré con él muchas veces de frente", comentó Dangong.

Silvestre Dangond siente que logró transmitir lo que fue Leandro Díaz

El artista siente que logró lo que quería porque fue honesto con el personaje y siente que fue verdad en el personaje.

"Al ponerme en sus papeles, se que transmití lo que él en algún momento hubiese querido que hicieran con su historia", comentó Silvestre Dangond

Además cree que se logró poner el nombre de Leandro Díaz, en Colombia y que las personas se dieran cuenta del fenomeno natural que Dios les regalo.

Sigue viendo la entrevista completa de Silvestre Dangond aquí: