LLAMAS DEL DESTINO | Celebi saca su as bajo la manga 

Llamas del Destino inicia con Cemre en su momento de histeria provocado por Celebi , que la manipula con su hija al mantenerla alejada de ella, Celebi no le dejará el camino fácil a un aguerrida pero debilitada Cemre que solo no busca la paz, pero la abrumadora montaña de emociones negativas la tienen frágil.

Ozan pelea con su tío por malas acciones administrativas en su constructora, él se da cuenta que las condiciones de los colaboradores no son las mejores ya que hay explotación laboral, aunque llegaron a un acuerdo Ozan no parece estar convencido de que su tío cumplirá las peticiones.

La jugada de Celebi

Los ejecutivos del partido político de Celebi creen que él no debería correr por el puesto de Alcalde debido a los escándalos, pero antes de que el presidente del partido siguiera hablando, Celebi le muestra la conferencia donde un antiguo pasado de él declara a nivel nacional que retira todos los cargos en su contra.

El plan de Cemre

Rüya trata de convencer a su prima que no haga una locura más para evitar una situación grave, pero Cemre no puede calmarse debido a la desesperación de no saber nada de su hija, sin embargo, una idea le llega a la mente pero no le reveló nada a Rüya, solo salió de su habitación y se fue a sentar al patio para pensar.

La petición de Çiçek

Çiçek llama a Iskender para convencerlo de que Cemre pueda ver a su hija, ella cree que el tiene un poco de bondad en su corazón, pero él se niega a cumplir esa petición ya que va en contra de las órdenes de su hermano Celebi, pero él quedó con la duda si lo que hacía era lo correcto, al parecer las palabras de Çiçek hicieron que reflexionara.

