LLAMAS DEL DESTINO | Cemre está decidida a ir con todo contra Celebi

Rüya y Omer inician hablando sobre el conflicto con Iskender, Omer le dice que él está celoso porque no soporta la idea de ver a Rüya con alguien como Osmer, que no es de la clase social a la que ellos pertenecen.

Rüya le dice a Omer como es la personalidad de Iskender, y pone al descubierto todo lo mañoso que puede ser esa familia, pero Omer le dice a Rüya que no se preocupe por él porque sabe cuidarse bien ante cualquier situación.

La preocupación de Ozan

Ozan se mantiene preocupado al no tener noticias de Cemre, aunque a su madre no le agrada la idea de que ella vuelva, en eso Ozan sale de su casa para no escuchar los sermones de su madre y, al salir se topa con Cemre afuera de su calle, inmediatamente el brillo en su mirada era evidente.

Noticias no tan alentadoras

Cemre le pregunta a Ozan que ha pasado desde que denunció públicamente a Celebi, él le contestó que el panorama no es nada alentador porque Celebi tiene contacto en todos los medios, pero esto no la detendrá porque está decidida a ir con todo.

Atlas sigue atormentado

Atlas sigue siendo atormentado por su padre que intenta averiguar lo que tanto oculta su suegra y Çiçek, pero la verdad es que este sujeto tiene intimidado a su propio hijo por las cosas que hizo en su pasado.

Cemre discute con su tío

Cemre se acerca a casa de su tío para pedirle la parte de la herencia de su padre, pero este le responde que no hay nada porque está en la quiebra, respuesta que enfadó a Cemre porque sabe que su tío está manipulado por Celebi.

