LLAMAS DEL DESTINO | Cemre lleva a Gunes a la escuela pero no pudo pagar

Celebi le respondió que no es un plan, sino que es cierto; Iskander le dijo que no podía creerlo y le preguntó que por qué calló esa gran verdad.

Resulta que ambos no son hermanos, sino que Iskander es el único hijo legítimo de la familia; Celebi le dijo que no quiso decir nada porque prefería mentirse a sí mismo, para no recordar que su propia madre no lo quiso.

Iskander, al verlo llorando, lo abrazó y le dijo que no se sintiera así porque siempre será su hermano, que nada cambiará.

Celebi se entera que Cemre se llevó a Gunes

Luego de decirle la verdad a Iskander, él tuvo que decirle que Cemre se llevó a Gunes, entonces le dijo que las pagará.

Y así fue, al frente de la niña llegó a la casa de Cemre y la empujó, tirándola al piso; luego, cuando ella le pidió que no se la llevara, se puso encima de ella para ahorcarla.

La niña se quedó sin palabras y le pidió que la soltara. Ella lo miró con mucho miedo y se alejó.

Trató de manipularla, la cargó para llevársela y la niña le dijo que se quedará con su mamá; allí, él la bajó, la puso en el sofá y se fue.

Ruya y Omer buscan a Cemre

Al enterarse que el auto de Celbi estaba fuera de la casa de Cemre, Ruya y Omer salieron para allá; Ruya se sentó a hablar con Cemre y ella le contó que casi la asesina ahorcándola.

Ruya lamentó mucho lo que le pasó y trató de calmarse.

Celebi quiere vengarse

Cemre le dijo a uno de sus hombres que llevará a cabo una venganza en contra de Cemre, Ruya y todos los que la han apoyado.

Iskander le pidió una explicación a su madre

Iskander le exigió a su madre que le explicara lo que dijo Celebi sobre el basurero, ella sólo le dijo que lo adoptó, él se alteró y le dijo que ella debió decirle la verdad desde hace tiempo.

Cemre lleva a la escuela a Gunes

Cemre decidió llevar a la escuela a Gunes, con la intención de que regresara y compartiera con sus amigas.

Pero ella no recordó que debía pagar para renovar la matrícula, ya que Celebi la había retirado de la escuela de forma repentina. Ella sólo tomó el documento y se llevó a Gunes de vuelta a su casa.

No te puedes perder todo este capítulo que estuvo muy bueno, aquí lo puedes ver completo: