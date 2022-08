LLAMAS DEL DESTINO | Le otorgan la custodia de Gunes a Cemre

Llegan a inspeccionar la casa de Cemre

Los encargados de analizar la custodia de Gunes, visitaron la casa de Cemre y a su vez, también fueron a la de Celebi.

Pero Cemre no se quedó sólo con la visita, cuando iban saliendo del lugar, se les acercó y les pidió que no le quitaran a su hija, le habló sobre el infierno que vivió al lado de Celebi y que no desea el mismo futuro para su hija.

Iskander sorprende a Celebi

Justo antes de que Celebi fuera a averiguar el resultado de la custodia, llegó Iskander y le exigió la presidencia del consejo de la empresa.

Luego, le mostró unos documentos de algunas irregularidades que ha cometido y él se molestó, le aseguró que estaba cometiendo un error.

Cemre recibe la custodia de Gunes

Cemre fue junto a Ozan al juzgado y allí se alegró muchísimo al enterarse de que tendrá la custodia temporal de Gunes, mientras llegue el juicio con Celebi.

No te puedes perder todo este capítulo, aquí lo podrás ver completo: