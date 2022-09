LLAMAS DEL DESTINO | Ruya y Omer terminan su relación

En el hospital, el amigo de Ruya le pidió a uno de los agredidos que no denunciara a Omer, pues está seguro que si él hubiera escuchado lo mismo sobre Ruya, los hubiese golpeado también.

Cemre y Ozan se comunican con globos del deseo

Siguiendo la señal de Ozan, Cemre encendió un globo del deseo junto a Gunes y se dio cuenta que él también había encendido uno.

Celebi se dio cuenta, llamó a la vigilancia y pidió revisar los alrededores de la casa.

El padre de Atlas lo separa de Cicek

Cicek se encontraba tranquila en la casa, cuando de pronto llegó el padre de Atlas, la amenazó con llevárselo y lo cumplió, ella no pudo hacer nada pero le prometió que pronto estarán juntos.

Desesperada, Cicek llamó a Iskander y le dijo que no sabía a quién acudir, él salió de una vez de su casa para ayudarla.

Zeynep se acerca a Omer

Zeynep fue a la tienda de Omer y le insistió en que dejara que ella le curara la mano con la que golpeó a los hombres que hablaron mal de Ruya.

Mientras lo curaba, ella le recordó que ambos estuvieron juntos y que lo conoce muy bien.

Cuando salía de su tienda se encontró con Ruya, quien sintió celos al verla.

Ruya y Omer terminan su relación

Ruya le manifestó sus celos por ver salir de su tienda a su ex novia, pero Omer le dejó claro que no tienen nada y con respecto a lo que pasó en el restaurante, donde golpeó a dos hombres; ambos se dijeron sus verdades y Omer concluyó que no tienen nada en común.

Ruya se sintió muy mal y fue a la casa de su amiga Cicek y le pidió pasar la noche allí.

Cemre pone en acción su plan

Luego de enterarse de los negocios sucios de Celebi, Cemre comenzó a acercarse a él, con la intención de desenmascararlo, pero esta vez con éxito y con la ayuda de Ozan.

Iskander retira 20 millones para rescatar a Atlas

El padre de Atlas le pidió a Cicek 20 millones de liras para dejar en paz a todos y devolverse a su hijo, entonces, Iskander retiró ese dinero de la empresa para entregárselo.

No te puedes perder todo lo que pasó en este capítulo que estuvo muy bueno, aquí lo podrás ver completo: