Luis Eduardo Quirós y Juan Carlos Barreiro: Parte del ADN de Telemetro

Al regresar me sentí como en la sala de mi casa, aquí siempre he sido feliz y me he sentido tranquilo Al regresar me sentí como en la sala de mi casa, aquí siempre he sido feliz y me he sentido tranquilo

Por su parte, Juan Carlos Barreiro, Gerente Senior de Producción, expresó que han evolucionado muchísimo en estos 40 años. “Se ha quedado un ADN en cada persona que ha pasado por Telemetro, es una pasión que nos une en hacer las cosas bien, somos un medio disruptivo”

Los dos afirman que Telemetro ha cumplido y sigue cumpliendo con su cometido, llevar alegría e información de primera mano a cada hogar panameño.