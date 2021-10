Mingthoy Giro: "Empecé como secretaria en Telemetro"

Yo era secretaria y ayudaba a ventas, mi escritorio estaba justo debajo de una escalera por donde todos pasaban y se les caía siempre café o algo, así que constantemente tenía los papeles mojados de café

Pero, lo más curioso fue como entró a trabajar como presentadora de televisión. "Me pidieron narrar un video frente a una cámara y yo lo hice, después hubo un silencio y no me dijeron nada, pero a las dos semanas, ya estaba "Stylos" en televisión y yo era la cara principal"

Y así fue, lo demás es historia y una carrera profesional que marcó a la televisión panameña, sin duda, también tuvo momentos difíciles, como cuando consiguió entrevistar al Sol de México, Luis Miguel, quien no daba entrevistas, pero como ella misma afirma: "En mi vocabulario no existe la palabra NO", así que se puso el gran reto de ser la única en lograr entrevistarlo.

"Me puse afuera de dónde él estaba y cuándo salió le dije que ya estaba todo listo para la entrevista, y que teníamos el estudio seteado, así que no le quedó otra que aceptarme la entrevista", expresó entre risas.