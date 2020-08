María Sofía Velázquez • 20 Ago 2020 - 04:12 PM

Mucho tiempo libre. Ganas de emocionarse, ilusionarse. De tener algo que esperar.

Es muy natural que, dentro de las limitaciones económicas que ha traído el COVID, los que aún pueden, estén comprando como locos a través de Internet. El eCommerce que encontraba alergia entre los consumidores panameños, llegó para quedarse.

Los ingresos que han logrado Amazon, Aliexpress y otras tiendas online globales, no tiene expresión posible. Emocionante, ¿no? Entras en Internet, buscas algo, ves las opciones, aparecen cosas divinas, aprietas un par de botones y BOOM, en 7 días lo tienes en tu casa. EMOCIONANTE.

Pero con calma. Hay trampas evita caer en ellos. Aquí algunas recomendaciones:

INSTAGRAM

Páginas en Instagram que aparecen como publicidad y las fotografías de las modelos tienen la cabeza cortada. Sospecha de eso.

Esas mismas páginas no admiten comentarios.

No contestan los comentarios.

Hay comentarios ultra negativos de que es una estafa. Créelo.

EN LAS TIENDAS ONLINE

Confía más en las que buscas y no las que te aparecen. Las que aparezcan cuando busques, busca referencias en Google.

No se saltes nunca los reviews o comentarios de esas páginas.

Cada producto que elijas:

Mídete con cinta métrica y compárala con cada tabla de tallas. Lee sin excepción los comentarios de las personas que compraron el producto y mira las fotos que publican utilizando las prendas.

LO QUE SUCEDERÁ: QUIZÁS

Te estafarán. Te decepcionarás. Equivocarás tallas. Normal. No te sientas mal. Lee y pregunta lo más que puedas. Incluso en FACEBOOK.

A mí me encanta comprar online cosas que en Panamá no hay. Me encanta comprar online cosas de Panamá y evitarme el tráfico. Llegó y no se irá. No vale la pena pelearlo. Dale, con juicio y mesura.