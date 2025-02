Anuncian jornada de esterilización este fin de semana: ¿Dónde se realizará?

La jornada contará con un límite de 500 cupos disponibles, y la dirección exacta del evento será compartida únicamente con aquellas personas que tengan su cita confirmada.

Este esfuerzo es posible gracias al apoyo de los patrocinadores Caja de Ahorros y la Zona Libre de Colón, quienes respaldan esta iniciativa en beneficio de la salud animal.

Embed - Misión Patitas on Instagram: "Jornada de esterilización masiva en COLÓN! Estamos emocionados de anunciar nuestra próxima Jornada de esterilización masiva, en Colón. El domingo, 23 de febrero 2025. ¡No pierdas la oportunidad! Reserva tu cita hoy mismo **6148-4145** SOLO WHATSAPP, No llamadas, no notas de voz. Envía los siguientes datos en tu mensaje de WhatsApp (solo un mensaje y espera con paciencia): - Nombre completo, lugar de residencia, celular y cantidad de animales (gatos y perros). - Si tu perro es de raza manda la foto luego de la información. Gatos 5$ Perros rescatados 15$ Perros de raza a partir de 45$ (según el peso) ¡Recuerda que solo tenemos **500 cupos** disponibles! La dirección exacta se le dará únicamente a quienes tengan sus cupos confirmados. Agradecemos profundamente a nuestros patrocinadores @cajadeahorrospa y @zolicol por hacer posible esta iniciativa. ¡Juntos seguimos cuidando a nuestros amigos peludos! #juntoshacemosmas #Esterilización #colón #cuidadoanimal #EsterilizaSalvaVidas"