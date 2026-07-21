Día Mundial del Perro: el mejor amigo del hombre y su valioso aporte a la sociedad

El Día Mundial del Perro es una oportunidad para rendir homenaje a quienes son considerados el mejor amigo del hombre. Más allá de brindar compañía y afecto, estos animales desempeñan un papel fundamental en diferentes áreas que contribuyen al bienestar y la seguridad de las personas.

En el ámbito de la salud, muchos perros son entrenados como guías para personas con discapacidad visual o como animales de apoyo emocional y asistencia terapéutica, ayudando en procesos de recuperación y mejorando la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Su labor también es indispensable en las tareas de búsqueda y rescate. Gracias a su desarrollado sentido del olfato, los perros rescatistas participan en la localización de personas desaparecidas o atrapadas tras desastres naturales, llevando esperanza a cientos de familias.

En materia de seguridad, los perros policía colaboran con las autoridades en la detección de explosivos, drogas y otras sustancias ilícitas, además de participar en operativos de búsqueda y protección ciudadana.

Héroes que demuestran valor en cada acción. Lealtad, inteligencia y coraje los distinguen, nuestros canes policiales, enfrentan cada desafío al lado de sus guías, dejando huellas de compromiso en cada misión. #DiosYPatria pic.twitter.com/Evl2gBCVrj — Policía Nacional (@policiadepanama) July 21, 2026

Día Mundial del Perro: una fecha para reconocer su lealtad

En esta fecha, la Policía Nacional destacó la labor de sus unidades caninas con un mensaje de reconocimiento.

"Su lealtad no conoce límites y su dedicación inspira cada misión. En este Día Internacional del Perro, reconocemos la invaluable labor de nuestros perros policía y celebramos el amor incondicional que estos nobles compañeros nos brindan cada día".

El Día Internacional del Perro recuerda la importancia de proteger, cuidar y valorar a estos fieles compañeros, cuyo trabajo y cariño dejan una huella positiva en la vida de millones de personas alrededor del mundo.