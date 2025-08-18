Alianza entre Cobre Panamá y STC se renueva para cuidar tortugas carey y canal en zonas vulnerables.

En el marco de la temporada de anidación de tortugas marinas, Cobre Panamá relanzó su alianza con Sea Turtle Conservancy (STC), una colaboración que desde 2014 ha contribuido significativamente a la protección de especies en peligro crítico de extinción, como la tortuga Carey y la tortuga Canal, en playas de Donoso, la Comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

Durante más de una década, esta alianza ha permitido proteger más de 77,000 nidos y liberar 1.8 millones de neonatos, incrementando las posibilidades de supervivencia de estas especies amenazadas. El trabajo de conservación ha incluido no solo la protección de las hembras y los nidos, sino también programas de educación ambiental y la integración de comunidades locales como aliados activos.

En 2023, el cese de operaciones de Cobre Panamá obligó a STC a entrar en un periodo de reestructuración, lo que significó la paralización de actividades en la mayoría de las playas de anidación. De las seis playas monitoreadas en Donoso y otras en Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe-Buglé, hoy solo se mantienen labores en dos.

Para reconectar con este esfuerzo en este nuevo capítulo de la alianza, representantes de Cobre Panamá participaron en una gira a Playa Soropta, en Bocas del Toro, donde conocieron la realidad actual y los retos que enfrentan las tortugas marinas a nivel nacional, incluyendo saqueo de nidos, depredación por perros, matanza de hembras y turismo no regulado.

cobreconectatortuga Cobre Panamá relanzó su alianza con Sea Turtle Conservancy (STC). Cortesía

“Con esta gira pudimos conocer de primera mano las labores de monitoreo, educación ambiental y participación comunitaria que impulsa esta organización en la provincia de Bocas del Toro. Esta alianza no solo trata de proteger a las tortugas marinas, sino también de generar conciencia, empleo local y orgullo comunitario”, destacó una Belkis González, bióloga molecular de Cobre Panamá.

Por su parte, el equipo de STC resaltó que este apoyo renovado les permitirá recuperar capacidad operativa y retomar acciones de conservación en zonas críticas.

“La alianza con Cobre Panamá ha sido fundamental para lograr la supervivencia de las tortugas Canal y Carey, y su continuidad es clave para enfrentar las amenazas que ponen en riesgo su existencia Es un esfuerzo constante que requiere conocimiento, recursos y compromiso a largo plazo”, señaló Xavier Ow Young, representante de STC.

El apoyo renovado de Cobre Panamá permitirá a STC fortalecer la protección activa de la biodiversidad marina en Panamá. Este relanzamiento refleja cómo, a través de alianzas con organizaciones científicas y comunitarias, la empresa impulsa resultados tangibles que trascienden el ámbito ambiental, generando también desarrollo local, oportunidades y bienestar para las comunidades del país.